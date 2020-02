Un 19enne si è suicidato in diretta su TikTok, ma il social l’ha tenuto nascosto

6 Febbraio 2020 – 14:28

È accaduto un anno fa in Brasile: i moderatori non si sono inizialmente accorti del fatto, lasciando il video online per circa 2 ore. Appena scoperto cosa era successo hanno avvertito il team delle pubbliche relazioni, chiamando la polizia solamente a 4 ore di distanza dall’effettivo momento del suicidio.Continua a leggere



È accaduto un anno fa in Brasile: i moderatori non si sono inizialmente accorti del fatto, lasciando il video online per circa 2 ore. Appena scoperto cosa era successo hanno avvertito il team delle pubbliche relazioni, chiamando la polizia solamente a 4 ore di distanza dall’effettivo momento del suicidio.

Continua a leggere È accaduto un anno fa in Brasile: i moderatori non si sono inizialmente accorti del fatto, lasciando il video online per circa 2 ore. Appena scoperto cosa era successo hanno avvertito il team delle pubbliche relazioni, chiamando la polizia solamente a 4 ore di distanza dall’effettivo momento del suicidio.

Fonte: Fanpage Tech