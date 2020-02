Samsung Galaxy Z Flip edizione Joker anticipa la versione standard

6 Febbraio 2020 – 18:03

(Foto: Caviar)Samsung Galaxy Z Flip è stato di fatto ufficializzato, ma non nella versione standard quanto nell’edizione speciale dedicata a Joker (e Harley Quinn) con la firma di Caviar, che negli scorsi anni è diventato noto per le personalizzazioni lussuose di celebri smartphone.

Il nuovo cellulare pieghevole dei sudcoreani sarà svelato fra pochi giorni (11 febbraio) in occasione dell’evento Unpacked che anticipa il Mobile World Congress 2020 di Barcellona (quest’anno un po’ mutilato), ma ormai è diventato il segreto di Pulcinella dato che leak su hardware, software e foto rubate hanno praticamente raccontato già tutto.

A togliere ogni definitivo dubbio – soprattutto sul design – ecco questa versione speciale che addirittura anticipa quella standard. Confermata dunque la presenza di un piccolo schermo secondario di servizio esterno (con info su ora, data e batteria), doppia fotocamera con flash e niente jack da 3,5 mm per periferiche audio.



Rispetto a Motorola Razr, la scocca è più squadrata, con il logo Samsung sul bordino inferiore. Da chiuso, sarà assai compatto, mentre il display frontale Dynamic Amoled da 6,7 pollici occuperà praticamente tutto lo spazio a disposizione.

La personalizzazione di Caviar vede Joker nella metà superiore e Harley Quinn in quella inferiore, si aggiunge “By Caviar” nel logo e – naturalmente – una bella placcatura d’oro oppure di titanio e carbonio. I prezzi saranno piuttosto esclusivi con la versione di base dorata a 5200 dollari (4725 euro circa), in carbonio e titanio a 5690 dollari (5200 euro) e con ancora più oro a 6000 dollari (5400 euro).

Il prezzo di Samsung Galaxy Z Flip tradizionale potrebbe essere in linea se non minore di quelli di Motorola Razr (che costa 1500 euro) con un’uscita prevista a aprile. In occasione dell’evento Unpacked sarà svelata anche la nuova famiglia Galaxy S20, altrettanto protagonista di una massiccia campagna di indiscrezioni nei passati mesi.

