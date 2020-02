La scaletta della terza serata di Sanremo 2020

(foto: Getty Images)Continua la corsa del festival di Sanremo 2020, giunto alla sua terza serata e quindi a metà del suo percorso, che si concluderà con la finale di sabato. Oggi, giovedì 6 febbraio, tocca ai duetti: i big in gara, infatti, si esibiranno con altri artisti della scena musicale italiana e internazionale nelle cover che renderanno omaggio alla gloriosa storia della kermesse, giunta quest’anno alla 70esima edizione. A inframezzare le loro performance ci saranno quelle di altri ospiti della musica internazionale, come il cantautore britannico Lewis Capaldi e la popstar Mika. Poi, Roberto Benigni, il cast dell’Amica geniale, .

Ad affiancare Amadeus nella conduzione della serata, oltre alle presenze fisse di Fiorello e Tiziano Ferro, ci saranno Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Ma ecco l’ordine con cui si esibiranno i campioni in gara, con i loro duetti (mentre la sfida delle nuove proposte ferma un giro in attesa della semifinale di venerdì):

Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah di Fausto Leali

Junior Cally con Viito – Vado al massimo di Vasco

Marco Masini con Arisa – Vacanze romane dei Matia Bazar

Riki con Ana Mena – L’edera di Nilla Pizzi

Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani di Mina

Anastasio con la PFM – Spalle al muro di Renato Zero

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi

Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio di Tony Del Monaco e Dionne Warwick

Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu di Eros Ramazzotti

Rancore con Dardust e La rappresentante di lista – Luce – Tramonti a Nord Est” di Elisa

Pinguini Tattici Nucleari – medley di Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole e Rolls Royce

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi

Giordana Angi – La nevicata del ’56 di Mia Martini

Le Vibrazioni con Canova – Un’emozione da poco di Anna Oxa

Diodato con Nina Zilli – 24mila baci di Adriano Celentano

Tosca con Silvia Perez Cruz – Piazza grande di Lucio Dalla

Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950 di A. Minghi

Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano di Mia Martini

Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita”di Ornella Vanoni

Piero Pelù – Cuore matto di Little Tony

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima di Enzo Iannacci

Elettra Lamborghini con Myss Keta – Non succederà più di Claudia Mori (la canzone portata a Sanremo nel 1982 era fuori gara)

Francesco Gabbani – L’italiano di Toto Cutugno



