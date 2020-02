HAWK30, la connessione di Loon dalla stratosfera

6 February 2020 – 18:07

Collaborazione tra Loon e SoftBank per una tecnologia in grado di fornire connettività attraverso un velivolo posizionato nella stratosfera.

