FIMI porta la Direttiva Copyright a Sanremo

6 Febbraio 2020 – 19:48

La Federazione Industria Musicale Italiana chiede alle istituzioni di recepire nel minor tempo possibile la Direttiva Copyright approvata dall’Europa.

The post FIMI porta la Direttiva Copyright a Sanremo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico