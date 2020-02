FIFA 20 sotto accusa, gli avvocati: “La modalità Ultimate Team è gioco d’azzardo”

6 Febbraio 2020 – 20:28

L'accusa in Francia, dove uno dei giocatori ha speso 600 euro in soli 5 mesi per tentare di aggiudicarsi un giocatore qualsiasi di quelli più dotati, senza però riuscire nell'intento. Il sistema di gioco, accusano gli avvocati, chiede soldi senza dare certezza su cosa venga acquistato in cambio, e si rivolge anche ai minori.



Fonte: Fanpage Tech