World Nutella Day: 10 curiosità sulla crema spalmabile più famosa

5 February 2020 – 8:00

(Foto: Damien Meyer/AFP via Getty Images)Probabilmente, è la più amata. Di certo, è la più famosa al mondo. Stiamo parlando della Nutella, la crema spalmabile alle nocciole per antonomasia, prodotta dall’azienda piemontese Ferrero. Oggi, 5 febbraio, è il World Nutella Day: ricorrenza nata nel 2007, come si legge nel sito dedicato, grazie a Sara Rosso, una foodblogger americana appassionata di Nutella.

Il giorno perfetto, insomma, per provare ricette esagerate con la mitica crema alle nocciole e per scoprire tutte le curiosità sul dolce creato nel 1964 ad Alba (Cuneo) da Michele Ferrero, che, nonostante le concorrenti e le polemiche, resta una fissazione per i golosi di mezzo mondo.

1. Il panino da record

Ad agosto 2019 è stato stabilito l’ultimo record da Guinness dei Primati per quanto riguarda i panini farciti con la Nutella. A Como, per i 155 anni della Croce Rossa Italiana, ne è stato preparato uno lungo 132,66 metri con circa 75 chili di crema. Il miglior risultato precedente era di 122 metri: la mega baguette era stata assemblata nel 2015 all’Expo di Milano.

2. La slot machine in Giappone

A novembre 2018, in un centro commerciale di Osaka, è stata installata, per tre giorni, una sorta di slot machine gigante a tema Nutella. Giocando con questa Nutella Morning Slot, si ottenevano combinazioni causali tra la crema alle nocciole, diversi tipi di pane e differenti topping (dai mirtilli alle listarelle di cocco). Da ritirare e mangiare: la vittoria era sempre assicurata.

3. Come l’Empire State Building

Quanta Nutella viene prodotta ogni anno? Ufficialmente non esiste un dato preciso, ma nella sezione del suo sito dedicata alle curiosità si legge che il peso della crema “prodotta in un anno è uguale a quello dell’Empire State Building”. Il Post ha fatto due calcoli: il grattacielo di New York pesa 365mila tonnellate e, considerato anche il successo dei prodotti collegati al brand (come i ricercatissimi Nutella Biscuits), si può immaginare che la produzione annua viaggi verso le 500mila tonnellate.

4. I Nutella Café

Il Nutella Café di Chicago (foto: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images)Negli Stati Uniti ci sono due Nutella Café ufficialmente riconosciuti da Ferrero: il primo è stato aperto nel 2017 a Chicago, il secondo si trova a New York. Entrambi sono arredati a tema e propongono tante ricette a base di Nutella, of course.

5. Il collezionista con 1800 barattoli

A Bergamo abita un super collezionista di gadget, barattoli e vasetti di Nutella. Si chiama Simone Paganoni e raccoglie memorabilia dedicati alla crema Ferrero dal 2007. A inizio 2020 ha cominciato l’iter per il riconoscimento ufficiale di the largest collection of Nutella memorabilia in the world dal Guinness World Records, spiega Repubblica. In 13 anni ha messo insieme 4261 oggetti a tema, tra cui 1800 contenitori di ogni dimensione.

6. Il francobollo celebrativo

Nel 2014, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’invenzione della Nutella, Poste Italiane ha emesso un francobollo a tema. Sopra, c’è naturalmente l’inconfondibile barattolo.

7. L’hotel pop-up in California

La stanza dell’Hotella Nutella (foto: www.facebook.com/nutellausa)Un hotel pop-up per i patiti di Nutella ha aperto a novembre 2019, solo per pochi giorni, in California, nella Napa Valley. Per soggiornare da Hotella Nutella, albergo a tema tanto negli arredi quanto nei menu, era necessario partecipare a un concorso e vincere.

8. I sette ingredienti (olio di palma incluso)

La Nutella, si legge sul suo sito, è composta da sette ingredienti, nominati in ordine decrescente per quanto riguarda le quantità: zucchero, olio di palma, nocciole (13%), latte scremato in polvere (8,7%), cacao magro (7,4%) e due emulsionanti (lecitine, vanillina). Le nocciole usate arrivano soprattutto dalla Turchia, che è il primo produttore al mondo. Ogni porzione da 15 grammi contiene 80 chilocalorie.

9. Il parere dell’Ocse

Alla fine del 2013 un rapporto dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), intitolato Mapping Global Value Chains, ha citato Nutella come esempio positivo di globalizzazione. Merito delle fabbriche sparse nel mondo (la centrale operativa resta però ad Alba, in Piemonte) e dell’approvvigionamento, per alcuni ingredienti, da paesi con economie emergenti.

10. Nella classifica di Forbes

Secondo la classifica di Forbes dedicata alle persone più ricche del pianeta (Billionaires 2019), il papà della Nutella Giovanni Ferrero è l’italiano con il maggior patrimonio piazzandosi al trentanovesimo posto nella classifica mondiale.

