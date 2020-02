Un bug di WhatsApp Web permette agli hacker di leggere i tuoi file su PC e Mac

5 February 2020 – 16:47

La vulnerabilità è stata risolta a dicembre e colpiva le sessioni di WhatsApp Web collegate alle versioni per iOS dell'app. Per essere al sicuro occorre aggiornare l'app su iPhone all'ultima versione disponibile, mentre per chi utilizza uno smartphone con sistema operativo Android non c'è nulla da temere.



Fonte: Fanpage Tech