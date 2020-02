Sudo, vulnerabilità (risolta) per macOS e Linux

5 February 2020 – 13:12

Scoperta, segnalata e risolta una nuova vulnerabilità per Sudo: ha interessato le versioni dell’utility per i sistemi operativi macOS e Linux.

The post Sudo, vulnerabilità (risolta) per macOS e Linux appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico