Solar Orbiter: quello che c’è da sapere sulla missione europea verso il Sole

5 February 2020 – 9:17

Illustrazione: EsaNel 1998 si tenne a Tenerife un congresso di eliofisica, la branca della fisica che studia la nostra stella, in cui si delineò un piano d’azione per il futuro dell’agenzia spaziale europea sul Sole. Una delle idee che emerse fu quella di una missione che proseguisse il lavoro iniziato dalle altre sonde solari europee, Ulysses, Soho e Cluster. Si voleva una missione che potesse osservare il Sole nel visibile e nell’ultravioletto, come Soho, ma che potesse anche farlo da piani diversi da quello su cui orbita la Terra, come Ulysses. Si voleva una missione che si avvicinasse più di ogni altra al Sole dotata di telescopi in grado di poterne ottenere le immagini più dettagliate di sempre. Dal 1999 si cominciò a lavorare su questo progetto, che oggi ha un nome, Solar Orbiter, una data di lancio, tra il 9 e il 10 febbraio 2020, e un lanciatore Atlas V pronto sulla rampa del Kennedy Space Center di Cape Canaveral.

Solar Orbiter impiegherà un anno e dieci mesi per inserirsi nella sua orbita finale, quella con la quale diventerà finalmente operativa attorno alla nostra stella. Durante questo periodo effettuerà una serie di passaggi ravvicinati alla Terra e al pianeta Venere: una piccola magia dinamica nota come fionda gravitazionale che fornirà alla sonda l’energia necessaria a raggiungere rapidamente il Sole. L’orbita finale durerà cinque mesi e sarà un’ellisse estremamente schiacciata, con il punto più vicino al Sole a meno di un terzo della distanza che separa la Terra dalla sua stella.

“Una serie di ulteriori passaggi attorno a Venere”, spiega Marco Romoli, professore all’università di Firenze e responsabile di Metis, il coronografo di Solar Orbiter, “serviranno a inclinare l’orbita fino a 33° rispetto all’equatore solare. Questa manovra permetterà di osservare in dettaglio le regioni polari del Sole, un obiettivo che già altre sonde in passato avevano raggiunto, ma mai con il livello di dettaglio che sarà possibile ottenere dai dati di Solar Orbiter. Una particolarità dell’orbita della sonda è che nel momento in cui raggiungerà il perielio [il punto più vicino al Sole, ndr], la sua velocità sarà quasi uguale a quella con cui il Sole ruota attorno al proprio asse, permettendo di osservare un singolo dettaglio della superficie per molto più tempo di quanto si farebbe altrimenti”.

L’obiettivo principale di Solar Orbiter è quello di studiare l’eliosfera, l’ambiente che circonda la nostra stella e che è influenzato dalla sua attività e dai venti solari. L’eliosfera è sempre stata una sfida per i ricercatori, perché tramite le numerose sonde solari che hanno viaggiato in passato o che si trovano ancora attorno al Sole (come Soho o Parker Solar Probe) abbiamo imparato a conoscerla, ma ancora sono tanti i quesiti che restano senza una risposta pienamente soddisfacente. Che cosa guida i venti solari e come si forma il campo magnetico nella corona solare? Come interagiscono con l’eliosfera fenomeni come i brillamenti, le protuberanze solari e le espulsioni di massa della corona? Come sono collegate la dinamo solare, quel processo attraverso il quale si forma il campo magnetico del Sole, e l’eliosfera?

“Tutti gli strumenti a bordo della missione”, continua Romoli, “sono pensati proprio nell’ottica di rispondere a queste domande, e più in generale per lo studio dei fenomeni e dell’ambiente eliosferico e delle sue interazioni con il campo magnetico prodotto dalla nostra stella”.

Su Solar Orbiter sono presenti dieci strumenti per un totale di 200 chilogrammi: alcuni si occuperanno di misure in situ, legate all’ambiente che circonda la sonda, come la raccolta di dati sul vento solare, sulle particelle ad alta energia e sul campo magnetico nell’eliosfera. Gli altri strumenti serviranno invece per lo studio della superficie e dell’atmosfera della nostra stella, soprattutto sfruttando le frequenze ultraviolette, dove è possibile osservare la maggior quantità di dettagli. Per osservare la corona nel visibile e nell’ultravioletto sarà necessario usare un coronografo, un telescopio dotato di un occultatore che copre il disco solare mostrando solo la regione di gas esterno.

Tutti gli strumenti saranno attivi nel punto più vicino al Sole e durante il passaggio alle latitudini maggiori e minori rispetto all’equatore solare, mentre nel resto del tempo saranno attivi solo gli strumenti in situ.

Come per tutte le missioni solari, una delle più grosse sfide è quella della protezione dal Sole stesso: nei momenti di maggiore vicinanza, la sonda sarà esposta ad una radiazione pari a 13 volte quella che riceviamo sulla Terra. Inoltre da quelle parti non è raro essere investiti da improvvise ondate di particelle cariche. Solar Orbiter deve quindi essere ben preparata a fronteggiare queste sfide: la faccia della sonda che si rivolge verso il Sole sarà protetta da uno scudo termico che può raggiungere temperature di 600°C e un complesso sistema di radiatori disperderà nello spazio il calore in eccesso.

La missione durerà nominalmente per 7 anni dal lancio (fino al 2027) per poi poter essere estesa di altri 3 anni nel caso vada tutto bene. Nella fase nominale l’inclinazione dell’orbita rispetto all’equatore solare sarà di circa 24° mentre in quella estesa questo valore aumenterà fino a 33°, permettendo così di osservare il Sole da una prospettiva ancora diversa.

The post Solar Orbiter: quello che c’è da sapere sulla missione europea verso il Sole appeared first on Wired.

Fonte: Wired