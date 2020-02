Ps5 sarà retrocompatibile con Ps4: ecco la scheda tecnica di base

5 February 2020 – 16:41

(Foto: Sony)Nelle scorse ore è stato pubblicato il sito ufficiale della Ps5. Non sono tante le novità rispetto a ciò che era stato già anticipato nelle scorse settimane, tuttavia inizia a delinearsi in modo più netto l’ossatura della scheda tecnica di base. Inoltre, viene di fatto confermata la retrocompatibilità con i titoli della precedente console di Sony, la Ps4.

Appaiono dunque sulla pagina ufficiale sulla Playstation 5 diversi interessanti pezzi del puzzle che andrà poi a comporre il quadro della console che verrà. Le fondamenta hardware di Ps5 sono presto dette: il processore sarà una cpu x86-64 Ryzen Zen2 octa core prodotta da Amd che si occuperà anche di fornire il chip personalizzato realizzato e la scheda grafica Radeon Rdna.

Il supporto di memorizzazione sarà una ssd fatta su misura, naturalmente dalle prestazioni eccellenti in velocità (ancora non comunicate). L’audio 3d sarà gestito da un chip di elaborazione dedicato mentre il supporto ottico sarà su Blu Ray Ultra Hd con archiviazione massima da 100 gb.

Ps5 sarà anche in grado di reggere un output video in 8k che sarà verosimilmente dedicato a contenuti multimediali più che a veri e propri giochi, almeno non al debutto. Ultimo, ma non per importanza, il discorso retrocompatibilità che è un po’ la ciliegina sulla torta di questa ultima tranche di indiscrezioni. Ps5 potrà infatti riprodurre tutta la libreria di Ps4 e potrà anche collegarsi con l’attuale visore Playstation Vr.

Ci sarà ancora tanto da scoprire su Playstation 5, che sarà svelata a breve e che sarà in grado di offrire elevate performance anche a livello di controller. La rivale designata sarà Xbox Series X, ancora piuttosto misteriosa.



