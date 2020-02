Philips Hue: dispositivi ancora a rischio attacco

5 Febbraio 2020 – 19:48

Risolto un problema di sicurezza legato allo standard ZigBee che ha esposto i dispositivi e le informazioni dei possessori di prodotti Philips Hue.

The post Philips Hue: dispositivi ancora a rischio attacco appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico