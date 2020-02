Le pagelle della prima serata di Sanremo

5 February 2020 – 12:00

Achille Lauro e Boss Doms (foto: Daniele Venturelli/Getty Images)Potremmo chiamarla Maratona Sanremo e nessuno si sentirebbe offeso. Dopo i momenti salienti della lunga serata d’apertura, è tempo di di tirare le somme di queste prime esibizioni, dando i voti ai 12 dei 24 big in gara e alle quattro delle otto nuove proposte, dicendo poi che cosa ha funzionato (Wired) e che cosa non ci ha convinto (Tired).

Achille Lauro – Me ne FregoVoto 6,5 Wired Sa sempre come attirare l’attenzione. E lo fa bene, a modo suo, in tutina dorata. Sperando che i puritani o il Codacons non faccia partire qualche battaglia inutile.Tired Si inserisce in qualche modo sul filone di Rolls-Royce dello scorso anno e stupisce meno.



Anastasio – Rosso di RabbiaVoto 6,5 Wired Potente, arrabbiato, va dritto per la sua strada. Tired Ecco, forse, è sempre un po’ troppo arrabbiato. Anche meno.



Alberto Urso – Il Sole a EstVoto 5 Wired Finché c’è Il Volo, c’è speranz.aTired Ci sono venuti i capelli bianchi al primo ascolto.



Bugo e Morgan – SinceroVoto 7 Wired Il pezzo funziona bene, loro sono la strana coppia e hanno solo che da guadarci da questa esperienza alternativa.Tired Possono cantare molto meglio, l’equilibrio tra i due è importante.



Diodato – Fai RumoreVoto 7 Wired Belle orchestrazioni e intensità altissima.Tired Parte molto lentamente e la crescita è un po’ troppo lenta, il meglio è nel finale.



Elodie – AndromedaVoto 7,5 Wired Contemporaneità, resa sul palco e pezzo ben scritto da Mahmood e Dardust: tutte armi vincenti.Tired La parte iniziale molto strutturata potrebbe non è essere così immediata.



Irene Grandi – Finalmente ioVoto 6,5 Wired Anche se la canzone te la scrive Vasco Rossi, poi alla fine la forza sta nell’interpretarla a dovere e su questo ci sono pochi dubbi.Tired Vasco si sente, molto. Alcune volte pure troppo.



Marco Masini – Il confrontoVoto 5 Wired E se provasse a cercare qualche strada diversa?Tired Non brilla per originalità, appunto.



Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)Voto 5 Wired Arrivare a 74 anni con tutta questa grinta è quasi eroico. Tired Il ritornello “killer”.



Le Vibrazioni – Dov’èVoto 5 Wired Bravi per il forte gesto di inclusività con il ragazzo che traduce nella lingua dei segni.Tired Il pezzo sembra non decollare mai e, anche quando esplode, rimane lì. Dov’è?



Riki – Lo Sappiamo EntrambiVoto 5

Wired Può ancora cambiare.Tired La quota talent in orbita pop sembra ormai normalizzata con questo suono e questa sua scrittura. Da lì non ci si muove.



Raphael Gualazzi – CariocaVoto 5,5

Wired Ottima l’idea di movimentare il palco con la Ottolini Jazz band.

Tired Il cantato spagnoleggiante non aiuta e il brano a un certo punto perde l’obiettivo primario.



Eugenio in Via di Gioia – TsunamiVoto 6,5

Wired Occasione giocata benissimo, malgrado l’eliminazione. Lo Tsunami andrà avanti.

Tired Un gruppo un po’ agitato, ma ci sta.



Tecla – 8 marzoVoto 5

Wired I 16 anni sono dalla sua parte. Tired La canzone suona davvero.



Fadi – Due noiVoto 6,5 Wired La voce è dalla sua parte e le future idee sono tutte in pieno sviluppo: insomma, aspettative alte.Tired Speriamo che non si fossilizzi troppo nell’orbita della scrittura di Calcutta, per evitare il rischio clone.



Leo Gassman – Vai bene cosìVoto 5 Wired È molto convinto su dove vuole collocarsi musicalmente.Tired A un certo punto sembrava di stare dentro il musical del Re Leone e non era una cosa positiva.



