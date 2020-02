La storia Instagram di una 16enne che sta facendo discutere la Francia

5 February 2020 – 17:27

(fonte: screenshot Instagram)Il ministro dell’interno francese Cristophe Castaner ha annunciato la scorta per Mila, un’adolescente di 16 anni, e la sua famiglia. La giovane è al centro di un vero e proprio caso nazionale oltralpe: Castaner è stata minacciata di morte in seguito a una storia su Instagram, pubblicata lo scorso 18 gennaio, in cui le altre cose aveva attaccato duramente, e con veemenza, l’islam. Sul breve estratto pubblicato sul social network, la ragazza aveva detto di odiare quella religione, che il Corano è una religione dell’odio e che l’islam “è una merda”. “Dico quello che penso” – aveva proseguito – “ne ho assoluto diritto, non ho rimpianti”. Il tutto è successo in un paese laico che è stato, fra l’altro, uno dei primi in Europa ad abolire la blasfemia in nome della libertà d’espressione. Al contempo, però, l’islam è la seconda religione in Francia.

Affaire Mila: l’adolescente et sa famille “protégées par la police” https://t.co/YwwjiHd7uo pic.twitter.com/97aWnfIQqq

— BFMTV (@BFMTV) February 5, 2020

La storia dall’inizio

Tuttavia il dibattito nazionale – L’affaire Mila, come l’ha chiamato la stampa francese – ha trasceso i confini dell’islamofobia arrivando a libertà di coscienza, violenza di genere e omofobia, tirando tutti in ballo: dai tribunali ai politici, fino all’opinione pubblica. La storia su Instagram di Mila era infatti una risposta a un commento di un musulmano che l’aveva chiamata “sporca lesbica” (“sale lesbienne”, in francese). La 16enne, parlando della sua omosessualità, ha risposto insultando l’Islam. Una situazione che è degenerata quando, a fronte di migliaia di visualizzazioni, nel più classico degli effetti a catena delle piattaforma online, la giovane è stata inondata di minacce di morte e insulti omofobi, oltre a sperimentare violazioni sua privacy. I suoi dati personali – compresa la scuola che frequentava – sono stati infatti resi pubblici dalla folla inferocita. Un pericolo talmente grande per la sua incolumità che ha costretto Mila a chiudere i suoi account e smettere di andare al liceo.

Il dibattito pubblico online

Sempre su internet si è creato un dibattito estremamente polarizzato sulla vicenda, con degli hashtag che a un italiano ricordano quelli sorti dopo l’attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo: #JesuisMila e #JesuispasMila. Il dibattito pubblico online e offline si è così infiammato: qualche giorno dopo l’episodio la giovane è tornata a esporsi dicendo di non essersi pentita del suo gesto in un’intervista televisiva alla trasmissione Quotidien. Di fatto, si è scusata per aver insultato coloro che praticano la loro religione “in modo pacifico”, ma ha comunque difeso ciò che aveva detto e ha ribadito il suo diritto alla blasfemia: “Non ho rimpianti per ciò che ho detto, era quello che pensavo”.

Mila est notre invitée dans #Quotidien pour sa seule et unique interview. pic.twitter.com/cZ1VqObHrR

— Quotidien (@Qofficiel) February 3, 2020

Subito dopo l’accaduto la storia è stata raccontata dalla ragazza sia a un sito di estrema destra, Bellica, che al quotidiano di sinistra Libération. A quest’ultimo Mila ha detto che tutto era iniziato con una due dirette Instagram: nella prima un ragazzo l’aveva insultata perché lei non rivelava la sua età, e nella seconda parlava con un’altra utente del fatto che alle due non piacessero le ragazze marocchine. A quel punto sono iniziati gli insulti, a suo dire: “Hanno iniziato a chiamarci sporche lesbiche, razziste” – ha detto Mila al quotidiano – “poi la discussione è finita sulla religione, quindi ho detto cosa ne pensavo”.

Je pense qu’elle se rend pas compte de ce qu’elle dit et de l’ampleur que ça peut prendre pic.twitter.com/K5kruoi7FQ

— مالاك (@malak_288_) January 18, 2020

Fuori da internet

Il delegato generale del Consiglio francese per il culto musulmano ha detto che quello che è capitato a Mila è stato una conseguenza delle sue azioni: “Se l’è cercata”, ha chiosato. Una posizione semplicemente “indegna” per Marlène Schiappa, responsabile nell’attuale governo francese dell’uguaglianza di genere, che l’ha condannata senza mezzi termini. La sinistra francese è stata piuttosto spenta nel fronteggiare la questione, anche dal lato delle offese al mondo lgbt. Uno dei pochi a difendere Mila, in nome della “libertà d’espressione“, è stato il numero due del partito di sinistra radicale La France Insoumise, Adrien Quatennens. Da destra, invece, Nicolas Dupont-Aignan, leader di Debout la France, ha puntato il dito contro il governo di Emmanuel Macron chiedendo se la legge contro l’odio – approvata proprio recentemente – punirà o no gli islamisti “o è solo per coloro che si oppongono a Macron”. Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, si è schierata dalla parte di Mila dicendo: “Quello che ha detto Mila è la rappresentazione orale di Charlie Hebdo. Possiamo trovarlo volgare, ma non si può accettare di condannarla a morte, in Francia nel ventunesimo secolo”.

Il y a plus de courage chez cette jeune fille que chez toute la classe politique au pouvoir depuis 30 ans ! MLP https://t.co/hgmyX8QCte

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 4, 2020

La blasfemia in Francia

Se, nel mentre, la procura di Vienne (Isère) ha archiviato l’indagine contro la minore per incitamento all’odio contro un gruppo di persone, ne è stata annunciata un’altra volta a identificare gli autori delle minacce ricevute dalla ragazza. Sullo sfondo, l’Affaire Mila è divenuto per i più l’occasione per parlare del delicato equilibrio fra laicità e blasfemia in Francia. Secondo un sondaggio Ifop, commissionato proprio dalla rivista satirica Charlie Hebdo, i francesi sarebbero spaccati a metà: 50 per cento a favore al diritto di blasfemia e 50 per cento contrari. Denis Lacorde ha scritto nel libro Les politiques du Blasphème: “Abbiamo il diritto di insultare le religioni, ma nessuno può insultare una persona o un gruppo di persone a causa della loro appartenenza religiosa”. Questo reato fu abrogato nel 1881 e la legge prevede che si può insultare una religione – come fece, fra l’altro, prima di essere assolto, lo scrittore Michel Houellebecq dicendo che l’Islam è “la religione più stupida del mondo” – ma non le persone per via della loro fede.

SONDAGE EXCLUSIF – 50% des Français sont contre le droit au blasphème #affaireMila @IfopOpinion https://t.co/qEKbCeyylM

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) February 4, 2020

