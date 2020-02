Il femminismo di Sanremo2020, tra Diletta Leotta e Rula Jebreal

5 February 2020 – 11:39

(foto: Daniele Venturelli/Getty Images)Attorno al femminismo girano parecchie storie. Credenze popolari, voci, chiacchiere. C’è quella secondo cui l’equivalente maschile del femminismo sarebbe il maschilismo (cosa così sbagliata che più sbagliata non si può: il maschilismo è credere nella superiorità degli uomini, il femminismo è chiedere la parità delle donne); c’è quella per cui basti essere donna, femmina, per essere femminista. Come se fosse tutto dato alla nascita, un pacchetto completo che viaggia all’interno di quella doppia X. Non è così e ieri Sanremo l’ha dimostrato. Ma andiamo per ordine.

Dopo il passo falso di Amadeus, che da come aveva parlato in conferenza stampa sembrava volesse attorniarsi di donne belle e silenti, non poche attiviste – me compresa – ieri sera hanno acceso su Rai 1 curiose di capire come il conduttore si sarebbe scusato e come le protagoniste femminili della prima serata, Diletta Leotta e Rula Jebreal, si sarebbero distinte. Molto atteso era soprattutto il monologo della giornalista palestinese, che aveva annunciato un intervento contro la violenza sulle donne.

Alla fine Amadeus non si è scusato – ha lasciato che le due donne lo assolvessero con battutine concilianti – Rula Jebreal ha commosso l’Ariston con uno straziante racconto personale, Diletta Leotta ha dimostrato, lo dicevamo all’inizio, che non basta una vagina per essere femminista. Partiamo dalla fine.



Diletta Leotta prende il centro del palco per parlare di sé, o meglio, della sua bellezza. Di quanto sia bellissima, di quanto ne sia consapevole. “La bellezza capita, ed è un vantaggio. Col cavolo che sarei qui altrimenti, giusto? […] Sarei ipocrita se vi dicessi che il mio aspetto è solo un fattore secondario”. E dalla platea arrivano commenti, apprezzamenti, fischi. Poi continua: “Ma la bellezza è un peso che col tempo ti fa inciampare se non lo sai portare”. Inizia così a parlare del tempo che passa, della nonna Elena, 85enne seduta in platea ma bella – dice Diletta – “Ora come allora“. E mentre alle sue spalle si servono di un giochino grafico per mostrarcela invecchiata e piena di rughe, Leotta continua a filosofeggiare sui segni del tempo come tracce di esperienza, sulla felicità, sull’amore, sul “trovare quello giusto”.

Una sequela di frasi fatte, scritte per lei da chi non sa cosa sia l’emancipazione. Un’occasione sprecata. Certo, c’è anche un breve accenno al “studiare” e a “seguire le proprie passioni”, ma il messaggio “sono qui solo perché sono bella, la bellezza è la mia carta n.1” è sbagliato. Non fraintendetemi, non vivo nel Paese delle meraviglie e sono consapevole di quanto, in tv ma non solo, la bellezza possa fare la differenza. Ma sono anche convinta che sia solo una delle carte che possono essere giocate per il successo. L’Italia è piena di donne più belle di Diletta Leotta, eppure non le vediamo la domenica a bordo campo a commentare le partite o sul palco dell’Ariston. Perché? Perché la bellezza non basta: ci vogliono intelligenza, furbizia, talento, chiacchiera, capacità, studio, fatica, e anche una buona dose di fortuna. Tutte doti che la giovane conduttrice deve avere, e non si capisce perché abbia accettato di screditarsi definendosi prima bella e poi tutto il resto. Se ne intravedono assolutamente le buone intenzioni, ma il messaggio che passa è pericoloso.



Per fortuna, poco dopo, è arrivata Rula Jebreal. Due leggii ad aiutarla, gli occhi umidi ma lo sguardo fiero, la giornalista ha fatto un discorso davvero impegnato. Al centro la sua esperienza, o meglio quella di sua madre, morta suicida, vittima di stupro a 13 anni, stuprata due volte, prima dall’uomo che l’ha violentata e poi dal sistema che non le ha creduto, non l’ha aiutata.

“Indossava biancheria intima? Quella mattina aveva cercato su internet il nome di un anticoncezionale? Trova sexy gli uomini in jeans? Si ricorda come era vestita?“. Inizia citando le domande poste solo qualche mese fa a due ragazze, colpevoli di aver denunciato in Italia una violenza subita. Sottolinea una dura realtà, alle donne si crede poco, in qualche modo da vittime diventano sempre colpevoli, “per come erano vestite, perché sono troppo belle, troppo brutte, perché hanno denunciato troppo presto o troppo tardi“. Poi ricorda la mamma, incapace di sopportare il suo dolore. E con la mamma le vittime quotidiane di femminicidio in Italia. E non lo fa tanto per fare, è preparata, snocciola numeri agghiaccianti: “Ogni tre giorni viene uccisa una donna, sei solo la scorsa settimana, e nell’85% dei casi il carnefice ha le chiavi di casa, le sue impronte sullo zerbino, l’ombra delle sue labbra sul bicchiere in cucina“.

Un messaggio impegnato e impegnativo, importante, che non è stato bene accolto non solo dai maschilisti xenofobi (online si sprecano i “tornate da dove sei venuta”), ma anche da molte donne. C’è chi sostiene che Sanremo non sia il palco adatto a fare attivismo. Che in quel contenitore lì messaggi importanti come questi si perdano, sembrino posticci, falsi. Non sono d’accordo.

Anche a me hanno infastidito i controcampi della faccia contrita di Amadeus. Anche io non ho del tutto apprezzato che il discorso fosse intramezzato dalla citazione di alcune canzoni che parlano di donne, scritte da uomini, anche a me spiace che una storia così personale finisca per diventare il banchetto degli uomini piccoli, incapaci d’ascoltare. Eppure va bene così. Jebreal ha dimostrato ampiamente chi è, qual è il suo impegno. È abbastanza intelligente da comprendere che ogni contesto abbia bisogno del suo tono, dei suoi modi. Ha presentato come doveva la sua esperienza personale, non l’ha fatto per i consenso, l’ha fatto perché doveva.

Ogni volta che una donna, che sia forte o traumatizzata (“basta le traumatizzate“, s’è anche letto in giro…) può raccontare la sua storia, trovare uno spazio, essere creduta, io ci sto. Sono contenta così.

