Honor MagicWatch 2, lo smartwatch con la batteria che dura 14 giorni

5 February 2020 – 16:57

Ha il 2 nel nome, ma di fatto è il primo smartwatch di Honor in arrivo nel nostro paese. Stando alle dichiarazioni dell’azienda, il MagicWatch 2 (179,99 euro, 199,99 la versione con cinturino in pelle) non è destinato a competere con i costosi top di gamma presenti sul mercato, ma ha tutte le carte in regola per distinguersi in una fascia media, compresa anche una buona personalità e qualche innovazione.

La durata della batteria ottimizzata grazie all’utilizzo del processore proprietario Kirin A1 è in grado d’arrivare sulla carta anche a due settimane, mentre una connessione stabile ed un ottimo rapporto rapporto qualità/prezzo sono le carte vincenti del modello.

MagicWatch 2 ha il rilevamento dell’attività per arrampicata e triathlon.Il display amoled in alta definizione da 46 millimetri touch (1,39 pollici, 454 x 454 pixel) è incastonato in una cassa in acciaio inossidabile. La misura è leggermente più grande del normale, strizza un occhio alla moda dei più giovani che amano l’orologio (digitale o meno) in versione XL. A livello di praticità questa scelta a noi non dispiace e non impone sacrifici nemmeno nell’attività sportiva, considerato anche il peso contenuto di 41 grammi del dispositivo. Esiste anche un “fratello minore” del MagicWatch 2, con cassa da 42 millimetri (a partire da 169,99 euro, display 1,2”, 390×390 pixel) dedicata invece ad un pubblico femminile, anche in versione Gold con braccialetto in metallo.

La versione “total black” da 46mm con braccialetto in fluoroelastomero resistente a sudore e acqua.Per i più sportivi ottima la possibilità d’attivare il display always-on, sono ben visibili i dati dell’allenamento e compresi i sistemi di localizzazione sia gps sia Glonass. Tante ed interessanti le applicazioni per lo sport, alcune anche non troppo comuni come arrampicata e triathlon, oltre a queste: corsa (outdoor ed in pista), camminata, escursioni, ciclismo, nuoto, allenamento funzionale, bici ellittica e vogatore.

Oltre una dozzina le modalità di corsa assistita con funzioni di virtual coach, d’indicazioni vocali e Virtual Pacesetter per rimanere al passo con gli obiettivi fissati, comprese informazioni sul recupero che utilizzano anche la VO2max (il consumo massimo d’ossigeno).

Il calcolo del battito cardiaco funziona in real time durante tutto l’arco della giornata ed in vasca con il nuoto. Funzioni più approfondite di analisi dei dati cardio al momento non sono invece d’interesse per l’azienda. Sempre a proposito del nuoto, lo smartwatch Honor è in grado anche di calcolare l’indice SWOLF d’efficienza dell’attività.

Per chi ama personalizzare, a fine febbraio 2020 in arrivo una collezione speciale con tanto di contest dedicato al pubblico per creare il proprio schermo preferito. Quattro i designer coinvolti in tutto il mondo, tra cui l’italiano Giovani Ozzola, continua anche la partnership con Moschino, per chi ama scelte più chic e nomi più conosciuti.

La versione con braccialetto in pelle comprende nella confezione anche quello in plasticaPosto che precisione della misurazione nello sport, durata della batteria e resistenza dei materiali vanno testati in maniera più approfondita, la nostra prima impressione riguardo al MagicWatch 2 di Honor è positiva, anche se il modello non vuole rappresentare lo stato dell’arte della tecnologia in questo ambito, ma piuttosto allargare le possibilità per il grande pubblico.

Il prezzo è decisamente più accessibile di quello dei competitor e non mancano alcune nuove funzioni, tutto sommato anche esteticamente – aspetto da non sottovalutare per un dispositivo di questo tipo – il MagicWatch è in grado di dire la sua e distinguersi grazie alla varietà di braccialetti e versioni.



