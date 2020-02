Guardate qui il trailer di Minions 2

5 February 2020 – 18:04

S’intitola Minions: The Rise of Gru il nuovo film animato che vedrà come protagonisti i buffi e imbranati scagnozzi gialli dalla forma ovale. Sarà contemporaneamente un sequel e un prequel, in quanto seguito ufficiale della pellicola uscita nel 2015 (ambientata però nel 1968), ma – come il predecessore – si collocherà decenni prima degli eventi di Cattivissimo me, altro successo animato da cui tutta la saga ha origine. Lo si comprende meglio guardando il trailer diffuso in queste ore dopo la prima anticipazione avuta durante il Super Bowl di domenica scorsa.

La nuova storia vede i Minions probabilmente negli anni ’70 al servizio del piccolo ma già ambizioso Gru, conosciuto alla fine del primo capitolo. Il dodicenne è disposto a tutto pur di entrare nei Vicious 6, il gruppo di più terribili villain del mondo e, per farsi prendere sul serio nonostante la giovane età, ruba loro un amuleto. Tutto procede secondo i piani, se non fosse che proprio uno dei simpatici aiutanti gialli baratta il prezioso oggetto per una pietra: il racconto nella lingua sincretica tipica dei Minions è piuttosto esilarante.

Prodotto ancora una volta da Illumination Entertainment e dal suo fondatore Chris Melandri, Minions: The Rise of Gru, il cui titolo è chiaramente un riferimento all’ultimo capitolo di Star Wars, L’ascesa di Skywalker (in inglese The Rise of Skywalker), arriverà nelle sale americane la prossima estate. Se nel cast di doppiatori originali troviamo Steve Carrell e Geoffrey Rush, è probabile che nella versione italiana ritroveremo Max Giusti, che ha da sempre dato la voce al cattivo Gru, e Alberto Angela, che nel primo spin-off aveva fatto da narratore fuori campo.



