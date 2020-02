Domani Luca Parmitano torna a casa

5 February 2020 – 12:04

(Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images)È tutto pronto per il rientro sulla Terra di Luca Parmitano. Dopo ben sei mesi in orbita, di cui quattro da comandante della Stazione spaziale internazionale, AstroLuca tornerà a casa il 6 febbraio. A viaggiare con lui a bordo della Soyuz Ms-13 ci saranno anche l’astronauta russo Alexander Skvortsov e Christina Koch della Nasa (protagonista insieme a Jessica Meir della prima passeggiata spaziale tutta al femminile), che atterreranno in Kazakistan alle 10 circa del mattino (ora italiana). Parmitano sarà poi trasferito direttamente all’aeroporto militare di Colonia in Germania, per rilasciare le prime dichiarazioni dopo il lungo e faticoso viaggio di ritorno dallo Spazio. Mentre l’8 febbraio terrà una conferenza stampa nel Centro addestramento astronauti dell’Esa, sempre a Colonia.

Il rientro è il primo passo della prossima avventura. Abbiamo verificato i nostri scafandri, e sono pronti: fra meno di una settimana, lo saremo anche noi. #MissionBeyond pic.twitter.com/llwjoJe43p — Luca Parmitano (@astro_luca) January 31, 2020

Partito il 20 luglio scorso a bordo di una Soyuz con gli astronauti Skvortsov e Andrew Morgan della Nasa, Parmitano ha passato sei mesi nella Stazione spaziale internazionale per condurre la missione Beyond dell’Agenzia spaziale europea. In questo periodo ha eseguito oltre 50 esperimenti europei, tra cui ricordiamo Analog-1, nel quale Parmitano aveva il compito di guidare e comandare direttamente dall’orbita un rover sulla Terra, per dimostrare appunto come gli equipaggi in orbita possano guidare robot per le future missioni sulla Luna e su Marte.

Durante la sua permanenza nello Spazio, AstroLuca ha partecipato anche a 200 esperimenti internazionali ed è stato protagonista di complesse attività extraveicolari (Eva), l’ultima delle quali il 25 gennaio scorso per completare la sostituzione dell’impianto di raffreddamento del cacciatore di antimateria Alpha Magnetic Spectrometer (Ams), insieme all’astronauta Andrew Morgan. Durata ben sei ore, quest’ultima passeggiata ha permesso ad AstroLuca di conquistare il record di astronauta dell’Esa con più ore trascorse all’esterno della Iss. Altri momenti importanti della sua avventura sono stati il primo “DJ set” in diretta dall’orbita terrestre, rivolgersi ai leader mondiali alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop 25 e parlare con i premi Nobel degli esopianeti e della chimica delle batterie.

“La corsa verso casa per Luca, Christina e Alexander è più breve del viaggio di andata”, spiega l’Esa. “Dopo sei mesi nello Spazio, e un anno intero per Christina, il rientro durerà meno di quattro ore dal distacco dalla Iss all’atterraggio nella steppa del Kazakistan”. Per chi non volesse perdersi il rientro a casa di AstroLuca e dei suoi colleghi potrà vederlo sulla Web Tv dell’Esa, che trasmetterà una diretta a partire dalle 9 del 6 febbraio. Mentre i saluti, la chiusura del portellone e il distacco della Soyuz dalla Iss potranno essere visti sul canale ufficiale della Nasa.

The post Domani Luca Parmitano torna a casa appeared first on Wired.

Fonte: Wired