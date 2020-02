Da oggi c’è una versione di Pornhub su Tor per gli utenti che non vogliono essere tracciati

5 Febbraio 2020 – 20:28

Un portale gemello dell'originale risiede da pochi giorni sulla rete Tor dedicata alle comunicazioni anonime. La soluzione richiede l'impiego di un browser speciale ed è pensata per far sentire al sicuro gli utenti di ogni orientamento sessuale che visitano le pagine del portale da Paesi che potrebbero discriminarli per le loro preferenze.



Fonte: Fanpage Tech