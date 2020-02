Come l’attentatore Luca Traini è diventato l’eroe dei razzisti italiani sul web

5 Febbraio 2020 – 9:03

“Il vendicatore”, “l’ultimo legionario”, “il dio della guerra razziale”. A due anni di distanza dall’atto terroristico che provocò il ferimento di sei persone di origine straniera, Luca Traini sconta oggi una condanna a 12 anni di carcere (confermata in appello lo scorso 2 ottobre), ma tra i razzisti italiani l’eco della sua fama non accenna a spegnersi. In particolare su VKontakte, il social network russo noto per le sue regole di moderazione molto blande, Traini è diventato una sorta di icona dell’anti-immigrazione. E mentre sulla piattaforma si moltiplicano gli appelli alla scarcerazione del trentenne radicalizzatosi in ambienti neofascisti, c’è persino chi inneggia alla pulizia etnica.

La guerra razziale

“In realtà Traini ha una sola colpa, non ha ucciso nemmeno una scimmia ne*ra quando avrebbe potuto mirare meglio e stendere tutti quei luridi subumani”, scrive Jack Ripper, nom de plume dietro cui si nasconde un mondo spaventoso, fatto di riferimenti a Hitler, foto di armi “per uccidere i comunisti” e violento antisemitismo.

Da qualche tempo Vk è diventato il rifugio degli utenti di estrema destra allontanati da Facebook, un paradiso per i paladini del politicamente scorretto, che qui possono esercitare al meglio il vasto arsenale retorico dell’odio. Saluti romani, insulti a Liliana Segre e minacce di morte a Laura Boldrini, ma non solo: da queste parti sono rinate anche le comunità ufficiali di CasaPound e Forza Nuova, rimaste senza voce dopo il ban di massa operato da Menlo Park nel settembre scorso.

La piattaforma russa ospita utenti come Domenico, che ha fascio littorio e svastica nell’immagine del profilo, ma che posta anche foto di sé, tutte rigorosamente con indosso la maglietta di Combat 18, movimento neonazista considerato fuorilegge in Germania.

Domenico se la prende con gli immigrati ma odia soprattutto gli ebrei, che vorrebbe uccidere “con le sue stesse mani”, dice. I social network non sono la vita reale, questo è chiaro, ma il confine sembra assottigliarsi pericolosamente di fronte alla foto in cui promette di “difendere la razza” armato di katana.

E poi c’è l’immancabile riferimento a Traini, stavolta ritratto nelle vesti di Kratos, il protagonista del videogame God of War cui sembra somigliare nei tratti. Il dio della guerra, ma di una guerra al multiculturalismo. “Luca Traini sarà ricordato come un vero patriota. Si è fatto carico di tutta la nostra desolazione, del dolore e orrore di tutti noi e ha provato a spezzare il maleficio“, scrive Antonio, sempre su Vk. “Onore al soldato d’Europa Luca Traini avanguardia nella Resistenza legittima all’invasione Arabonegroide della Nostra Patria e della Nostra Europa”, gli fa eco Adriano.

La definiscono racewar, letteralmente la guerra razziale, ed è anche il concetto alla base dei manifesti pubblicati su internet dagli attentatori di Christchurch, El Paso ed Halle. Come già accaduto con Anders Breivik a suo tempo, una parte marginale ma piuttosto radicalizzata di opinione pubblica ha elevato Luca Traini a martire della difesa della razza bianca, un soldato in lotta contro quella che negli ambienti di estrema destra – e con diverse sfumature anche nella destra parlamentare italiana – è conosciuta come la grande sostituzione etnica.

Tra coloro che considerano Traini un eroe c’è Brenton Tarrant, che poco prima di aprire il fuoco nella moschea di Al Noor mise nero su bianco le sue motivazioni, in un documento intitolato The Great Replacement – La grande sostituzione, appunto – nel quale citava il marchigiano tra le sue fonti d’ispirazione, al punto da inciderne il nome sul calcio del fucile d’assalto.

La minaccia del terrorismo interno

L’attentato compiuto da Luca Traini nel febbraio del 2018 ha una matrice ideologica molto chiara, ma tendiamo spesso a liquidarlo come l’azione isolata di un folle. Secondo l’ultimo Global Terrorism Index dell’Institute for Economics and Peace, gli attentati riconducibili all’ideologia di estrema destra nel mondo sono aumentati del 320% tra il 2014 e il 2018, una spirale di terrore che preoccupa per la sua capacità di fare proseliti e che non necessita di gruppi particolarmente organizzati, ma che è nella maggior parte dei casi il risultato dell’iniziativa di singoli individui.

Gli attacchi principali sono collegati ad ambienti neonazisti, fascisti ed etno-nazionalisti, una forma di violenza spesso a bassa intensità che coinvolge anche l’Italia, paese con alle spalle una lunga storia di terrorismo politico. Secondo un recente report pubblicato dall’Università di Oslo, il nostro paese è al terzo posto in Europa occidentale per numero di eventi terroristici riconducibili all’estrema destra, con 22 casi registrati tra il 2016 e il 2018. Peggio di noi fanno solo Germania (68) e Grecia (23).

Il grafico pubblicato dall’Università di Oslo con gli episodi terroristici di estrema destra tra il 2016 e il 2018“Il 2018 è stato l’anno che ha portato al governo la Lega e il suo leader Matteo Salvini, che ha messo al centro della sua retorica discorsi anti-immigrazione” scrive Jacob Aasland Ravndal, autore della ricerca, “è interessante notare come in questo contesto gli attacchi contro immigrati e stranieri siano diventati una caratteristica prevalente, superando quelli contro esponenti di sinistra”.

Interrogato sui fatti di Halle e sul pericolo rappresentato dal terrorismo di estrema destra, il 15 marzo scorso, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini dichiarò che “l’unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico”.

