Il gioco da tavolo fantasy per chi ama gli intrighi di Game of Thrones

4 Febbraio 2020 – 9:03

Tutti coloro che hanno visto Game of Thrones avranno probabilmente osservato con un misto di ammirazione e sdegno gli intrighi politici del consiglio di Approdo del Re, e i battibecchi tra Tyrion, Ditocorto, Varys e compagnia bella. Di certo, se foste voi a sedere intorno a quel tavolo, il vostro regno sarebbe giusto e prospero. O no? La risposta a questa domanda è in un gioco da tavolo unico nel suo genere, che vi mette nei panni delle dinastie nobili di un regno fantasy, in un’ambientazione originale. Con esiti che potrebbero sorprendere anche il più benintenzionato dei regnanti.

King’s Dilemma (di Lorenzo Silva, Hjamar Hach, Carlo Burelli, edizioni Ghenos Games, 3-5 giocatori, 70 euro) non è un gioco da tavolo gestionale, non appartiene al genere civilization, e non è neanche un wargame. Non ci sono lavoratori da piazzare, risorse da raccogliere o edifici da costruire. Di che cosa si tratta, allora? Si tratta, né più né meno, di un simulatore di Consiglio del Re, con la veste tecnica di gioco legacy e una campagna di 15-20 partite che raccontano una storia unica. La maggior parte del vostro tempo sarà spesa in discussioni diplomatiche e tentativi di convincere, o corrompere, i vostri colleghi nobili affinché votino dalla vostra parte in questioni di vitale importanza per il destino del regno. Se l’idea vi sembra fredda e formale, il risultato è tutto l’opposto, dando vita a dibattiti appassionanti, rivalità brucianti, momenti di trionfo e cupa disfatta.

Il gioco del re

All’inizio, ogni giocatore sceglie la propria casata nobiliare tra le 12 disponibili, ciascuna con un motto, una storia, e un obiettivo segreto di lunghissimo periodo, da valutare con la massima attenzione perché guideranno la storia e le decisioni di ognuno sino alla fine della campagna. Ci saranno dunque fazioni guerrafondaie, altre che vogliono solo ammassare ricchezze, quelle che cercano la vita eterna, quelle che vogliono schiacciare gli eretici e quelle che tramano per maledire il re. Ogni partita rappresenta il trascorrere di una generazione ricca di eventi, e si conclude con la morte del sovrano o la sua abdicazione (immediatamente seguite dall’ascesa di un nuovo regnante, tutti fantocci nelle mani del consiglio).

King’s Dilemma si fonda su una decisa componente narrativa, grazie a un sistema di scelte a bivi che si ramificano in centinaia di direzioni diverse, così che ogni campagna sia diversa, con una storia che viene scritta dalle decisioni dei giocatori svelando colpi di scena e conseguenze impreviste.

Il meccanismo di gioco è essenziale e dopo una partita le regole saranno già chiare a tutti: si estrae una carta dilemma da un mazzo che cresce partita dopo partita, si legge la storia che vi è scritta sopra, e infine si vota per decidere cosa fare tra due alternative diametralmente opposte. I quesiti vanno dalle vicende apparentemente mondane a quelle in grado di rivoluzionare l’andamento del regno. Ad esempio, sarà opportuno stanziare dei fondi per riparare un mulino bruciato in un incendio? Sarà un bene avviare dei commerci con un ricco regno di schiavisti? Bisognerà mostrare misericordia verso dei supposti eretici, o sarà meglio andare sul sicuro e bruciarli al rogo? I giocatori hanno a disposizione un’indicazione di massima sulle conseguenze della scelta su alcuni parametri del regno (ricchezza, prestigio militare, benessere del popolo, cultura, scorte di cibo), ma le vere ricadute si scopriranno solo dopo aver effettuato la scelta, soprattutto perché, in base alle decisioni prese, si andranno ad aprire delle buste contenenti nuove carte “dilemma” da mischiare al mazzo principale, e che rappresentano le scelte consecutive alla prima.

Dopo aver discusso sul da farsi, e dopo eventuali scambi di soldi e favori, è il momento della votazione, effettuata tramite un sistema che tiene conto del prestigio individuale di ogni casata nobiliare (in altre parole, la sua capacità di influenzare la corte), ma rende di fatto impossibile che un solo giocatore molto potente vinca contro un’alleanza di due o più consiglieri. Ognuno può votare come meglio ritiene, tenendo conto del benessere e della stabilità del regno, certo, ma anche e soprattutto degli obiettivi di lungo termine della propria casata (fissi per l’intera campagna), e degli obiettivi di breve periodo del rampollo della generazione attuale (variabili per ogni partita). Attenzione, però: gli editti particolarmente positivi o negativi per il regno verranno associati al nome della casata che li ha promossi, e i cittadini si ricorderanno per molte generazioni (e quindi per molte partite consecutive) di chi li ha protetti o, al contrario, vessati. E alla fine vi renderete conto che il re nell’illustrazione di copertina, in realtà, non sta meditando ma più probabilmente si sta esibendo in un facepalm per le disastrose decisioni del Consiglio.

Wired

Il punto di forza di King’s Dilemma sta nella sua capacità di coinvolgere i giocatori con una carica emotiva rara nel mondo dei giochi da tavolo. Il merito è della componente narrativa, grazie alla storia avvincente, all’ambientazione approfondita (più vicina a quella di un gioco di ruolo) e alle carte dilemma che tengono sempre fede al proprio nome, presentando dei quesiti che metteranno alla prova la morale e le convinzioni dei giocatori. Bastano un paio di partite per calarsi nei panni delle proprie casate e trasformare quello che era partito come un dibattito razionale in una spietata lotta per il potere fatta di alleanze mutevoli e amicizie messe a rischio.

Tired

King’s Dilemma non è un gioco per tutti. Durante le 15-20 partite della campagna, i componenti di gioco verranno modificati in modo irreversibile (aprendo buste sigillate, incollando sticker, firmando sigilli), tale da rendere impossibile ricominciare dall’inizio o ripetere l’esperienza con la stessa scatola, il che può essere frustrante per chi vorrebbe scoprire tutte le ramificazioni o provare altre casate. Inoltre, anche se è possibile alternare le persone sedute al tavolo e proseguire con degli assenti, King’s Dilemma dà il meglio di sé quando viene giocato con un gruppo più o meno costante di 5 amici. Infine, tutto nel gioco è volutamente nebuloso, inclusi gli obiettivi di fine campagna, per permettere al giocatore di vivere una storia senza conoscerne la fine: un punto di forza per alcuni, una caratteristica che potrebbe risultare indigesta ad altri.

Conclusioni

In un mondo di board game sempre più evoluti anche dal punto di vista narrativo, King’s Dilemma riesce a centrare l’obiettivo e a offrire ai giocatori un’esperienza unica, senza paragoni. Bisogna però essere disposti a mettersi in gioco e calarsi pienamente nei panni della propria casata, interpretandone il ruolo. In definitiva, è consigliato a scatola chiusa (letteralmente, perché gli spoiler vanno evitati a ogni costo) a chi ama la narrazione e l’interpretazione, a chiunque abbia familiarità con i giochi di ruolo e anche ai neofiti del genere, perché molto più accessibile di una campagna di Dungeons & Dragons. Non è invece raccomandato a chi è allergico ai giochi legacy, a chi non ha un gruppo fisso da coinvolgere, e a chi nei board game cerca un’esperienza mordi e fuggi, il rompicapo logico, la gestione delle risorse, o la chiarezza immediata dello svolgimento e degli obiettivi.

