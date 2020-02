Google Foto ha inviato per errore i video privati di alcuni utenti alle persone sbagliate

4 Febbraio 2020 – 20:27

Una funzionalità del servizio di archiviazione in cloud Google Foto ha subito un malfunzionamento nel periodo di tempo tra il 21 e il 25 novembre: come conseguenza, una piccola percentuale di utenti ha ricevuto per errore dei video appartenenti ad altre persone iscritte al servizio che avevano richiesto la medesima funzionalità.

Fonte: Fanpage Tech