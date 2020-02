Fondazione Vodafone HACK al via l’11 febbraio

4 Febbraio 2020 – 19:47

Andrà in scena la prossima settimana, martedì 11 febbraio, l’evento Fondazione Vodafone HACK: focus su inclusione sociale e accessibilità.

