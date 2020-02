Elon Musk assume in Tesla: “Il diploma? Non ci interessa”

4 Febbraio 2020 – 14:28

L’imprenditore cerca esperti nel campo dell’intelligenza artificiale per sviluppare il suo sistema di guida autonoma, ma per trovarli vuole che sia chiara una cosa: non sono necessari titoli di studio che certifichino la competenza dei candidati, ma semplicemente che questi ultimi abbiano una profonda conoscenza del tema.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech