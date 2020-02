È in arrivo il videogioco dalla serie Dark Crystal

Diffusa nell’agosto 2019, la serie Dark Crystal: Age of Resistance è stata una specie di evento, riportando in auge i personaggi e le ambientazioni riconducibili al film culto di Jim Henson e Frank Oz del 1982. A distanza di quasi 30 anni, i fan hanno potuto ritrovare lo stesso universo magico e suggestivo, reso possibile grazie ai meravigliosi pupazzi di Henson, questa volta però in una storia che funge da prequel alla pellicola originale. Ora gli stessi personaggi incantati subiranno un’ennesima trasformazione virtuale, andando a finire in Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics, videogioco strategico sviluppato da BonusXP proprio a partire dalla produzione della piattaforma di streaming.

Disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e pc, il gioco invita gli utenti a immedesimarsi nei Gelfling, le creature fatate simili a elfi che tutelano il bene nella storia, e a utilizzarli all’interno di piani strategici volti a sconfiggere i malvagi Skeksis. Ogni figura può essere personalizzata con diversi equipaggiamenti, armature e abilità, per adattarsi alle 50 missioni diverse che compongono quest’avventura videoludica. Il titolo Tactics non è casuale, dato che durante le battaglie diversi eventi dinamici ed effetti ambientali mettono a rischio le possibilità dei Gelfling e costringono a rapidi cambi di strategia; questo, unito all’ampio numero di personaggio e alla varietà delle squadre che si possono comporre, rende ogni battaglia potenzialmente unica.

Il gioco, poi, intermezza le missioni con la ripresa quasi pedissequa di alcune scene e dialoghi della stessa serie Dark Crystal: Age of Resistance, permettendo così di rivivere i momenti chiave. Allo stesso tempo, consente anche di esplorare nuovi aspetti di questo universo narrativo offrendo risvolti inediti. Insomma, ce n’è abbastanza per tenere impegnati i fan più incalliti della saga almeno per un po’, anche considerando che Netflix non ha ancora dato comunicazioni ufficiali di un’eventuale seconda stagione della serie tv, notizia che gli appassionati stanno attendendo ormai da molti mesi.

