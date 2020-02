Come funziona la prescrizione all’estero?

4 Febbraio 2020 – 9:03

Da molti anni, e da molte parti, viene rivolta all’Italia l’accusa di avere un sistema di stralcio dei processi unico in Europa, se non addirittura nel mondo. Parliamo della norma che prevede che la prescrizione decorra anche dopo la sentenza di primo grado: da anni presa di mira dal Movimento 5 stelle, questo istituto giuridico potrebbe presto essere riformato radicalmente dal parlamento.L’accordo raggiunto l’anno scorso da Lega e M5s per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio ha prodotto una riforma che entrerà in vigore in questi mesi, per il momento senza alcun bilanciamento in termini di durata dei processi e senza riforma del processo penale. È una prospettiva che sta facendo discutere animatamente la maggioranza (nel Pd prevalgono i dubbiosi) mentre l’opposizione è divisa tra una Forza Italia nettamente contraria alla riforma e una Lega ondeggiante.Nelle grandi tradizioni giuridiche europee, quello italiano è sicuramente un caso unico, come testimonia anche questa nota informativa per la Camera. Negli altri sistemi di civil law, invece, escluso quello italiano, è sempre prevista la capacità del processo di congelare e/o far ripartire da zero la prescrizione. La logica della prescrizione è infatti quella di estinguere quei processi in cui l’interesse pubblico a perseguire il reato sia venuto evidentemente meno, e le prove per sostenere l’accusa siano andate disperdendosi nel corso degli anni. In Italia neppure l’avvio del processo interrompe definitivamente la prescrizione del reato. In altre parole, l’unica data di scadenza per perseguire un reato è quella calcolata dal momento in cui il reato è stato commesso, con possibilità di estensione molto limitate.

L’aspetto più controverso della misura – quello finito nel mirino dei populisti – è che dunque non ha senso estinguere per prescrizione durante il grado di appello un processo già in corso, dove le prove sono già state acquisite. Ma davvero solo in Italia la prescrizione continua ad agire nel processo, permettendo così che spesso non si giunga all’accertamento di una verità processuale, come dicono i critici? Vediamo qual è la situazione dei nostri vicini più prossimi.

Nel Regno Unito, dove vige la tradizione giuridica di common law, molto diversa da quella del civil law tipico dell’Europa continentale, la prescrizione non esiste. È previsto però un limite temporale (time limit) che riguarda il tempo massimo per proporre l’azione in giudizio da quando è stato commesso il fatto, e non il tempo per perseguire il reato. In altre parole, il processo dura il tempo che serve per arrivare a sentenza. A livello di principio il time limit risponde all’esigenza di assicurare all’accusato un “giusto processo” a una distanza di tempo non eccessiva dai reati contestati. Questi vengono poi divisi in due categorie: summary offence (l’azione penale deve essere avviata entro 6 mesi dal compimento del reato) e indictable offence (non sussistono limiti temporali all’indagine).

Anche in Francia i termini di prescrizione del reato variano in base alla tipologia dell’illecito, ma possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione o di azione giudiziaria. La prescrizione della pena, invece, interviene dopo 20 anni per i crimini, 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni. Non si possono prescrivere i reati più gravi – come i crimini contro l’umanità – e alcune infrazioni militari, dalla diserzione all’insubordinazione. Si prescrivono in 30 anni i reati di terrorismo, in 20 quelli legati ad abusi sessuali e traffico di stupefacenti. Ovviamente esistono anche le eccezioni al contrario: i reati commessi a mezzo stampa, per esempio, si prescrivono in tre mesi, a patto che non siano legati a odio razziale.

La prescrizione decorre dal giorno del compimento del reato, come in Italia, ma per alcuni reati il principio cambia: per i reati contro i minori decorre dal giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età dell’azione. Se però interviene un’azione giudiziaria, il conto alla rovescia della prescrizione viene azzerato: in altre parole, qualsiasi processo che venga portato avanti è quasi impossibile da interrompere.

Anche in Germania il codice parla di due prescrizioni: quella della perseguibilità del reato (che vanno da un massimo 30 anni per le azioni punite con l’ergastolo a tre anni per i reati meno gravi) e quella dell’esecuzione della pena (che vanno da un massimo di 25 anni nel caso di pene detentive superiori a 10 anni a 5 anni per pene inferiori a un anno). Non esiste prescrizione alcuna per reati come genocidio e omicidio, o per le pene dei reati puniti con l’ergastolo. In caso di abusi sessuali di minori la prescrizione viene sospesa fino al compimento del trentesimo anno di età della vittima. Nel caso in cui l’indagato è un politico, la legge è particolarmente dura.

Importante notare come i limiti massimi della prescrizione illustrati sopra non creino un sistema simile a quello italiano, poiché in Germania se il processo arriva a sentenza di primo grado la prescrizione resta sospesa fino al termine del processo. Anche qui poi la prescrizione si interrompe al sopraggiungere di determinati atti dell’autorità giudiziaria, come ordini di arresto, interrogatori, incarichi a periti, eccetera. Dopo ciascuna interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio.

Stessa disciplina anche in Spagna, dove si prevede che la prescrizione si interrompa se viene aperto un procedimento nei confronti del colpevole. In pratica il termine di prescrizione viene congelato durante tutta la durata del processo sino alla pronuncia di una sentenza di condanna, salvo sospensione del procedimento».

Il paese con il sistema che più si avvicina a quello italiano è la Grecia. In un report della Commissione europea sul contrasto alla corruzione nel paese si legge: “I termini di prescrizione continuano a decorrere anche dopo che il tribunale di primo grado ha emesso le sue decisioni; i termini possono essere sospesi ma non interrotti”. In nota, la Commissione precisa: “questo significa che il tempo massimo per ottenere una sentenza definitiva non ricomincia”.

Sembra effettivamente che si tratti di un sistema analogo a quello italiano, in cui la prescrizione può essere anche sospesa o interrotta da determinati atti compiuti nel corso del processo, in particolare dall’esercizio dell’azione penale. Ma questo non comporta un riavvio da zero del processo, solo una sua estensione: esso deve comunque esaurirsi entro un tempo prestabilito.

Esaminare le centinaia di sistemi giudiziari presenti nel mondo è impossibile, ma se guardiamo ai principali confronti europei è sensato ritenere che quella della prescrizione all’italiana sia un’anomalia. Giusta o sbagliata che sia. I grillini vorrebbero un sistema di analogo a quello degli altri paesi; gli oppositori della critica, invece, ritengono che l’eccezione italiana sia un modello virtuoso di liberalità e di garanzie nei confronti dell’accusato.

