Cercasi registe per i prossimi film di Star Wars

4 February 2020 – 12:08

(foto: Getty Images)Con l’uscita de L’ascesa di Skywalker per la saga di Star Wars si chiude un’era. Ciò non significa che il destino di questa serie filmica sia concluso. Anzi: Disney e Lucasfilm stanno progettando molti altri titoli per il cinema e per il piccolo schermoo. Qualcosa, però, in futuro, andrà sistemato: nonostante i tentativi (talvolta blandi, bisogna dire), per valorizzare diversità e inclusività nelle trame degli ultimi capitoli, c’è ancora chi critica Guerre stellari per non aver dato il sufficiente risalto a donne e minoranze, soprattutto nei ruoli decisionali. Se si va a guardare banalmente la lista dei registi dei film, per esempio, ci si trova di fronte solo a uomini bianchi: George Lucas, Irvin Kershner, Richard Marquand, J. J. Abrams e Rian Johnson.



Dunque, urge un cambiamento, almeno queste sono le intenzioni espresse dalla stessa presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy. In alcune dichiarazioni rilasciate a Bbc News in occasione degli scorsi Bafta, i premi inglesi del cinema, Kennedy ha sostenuto che “assolutamente” e “senza ombra di dubbio” uno dei prossimi film di Star Wars sarà diretto da una donna. In effetti, un cambio di direzione per quanto riguarda la regia è già stato intrapreso a partire da The Mandalorian, la serie tv di Disney+ legata a questo universo narrativo, in cui alcuni episodi sono stati diretti da Bryce Dallas Howard e Deborah Chow. Quest’ultima è anche al lavoro sulle stagioni dedicate a Obi-Wan Kenobi che vedranno protagonista Ewan McGregor.

Considerando che Star Wars non ha mai lesinato nell’offrire al pubblico personaggi femminili forti, in primis il generale Leia Organa (Carrie Fisher) ma anche la regina Padmé Amidala (Natalie Portman) e l’eroina Rey (Daisy Ridley), è ancor più paradossale pensare che questa parità non si sia diffusa anche in altri ambiti produttivi delle stesse pellicole. Basti pensare che si è dovuto attendere L’ascesa di Skywalker per avere la prima regista di seconda unità della storia della saga nella persona di Victoria Mahoney, incaricata cioè di dirigere alcune scene secondarie o di complemento. Questo sicuramente cambierà in futuro, anche se le resistenze di realtà come Oscar e Bafta a candidare le donne nelle categorie registiche dei premi segnalano che la strada è ancora lunga.

