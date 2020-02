Canta Sanremo, il filtro Instagram che ti fa cantare le canzoni del festival

4 February 2020 – 13:06

Rilasciato direttamente dalla Rai, il nuovo filtro di Instagram è una delle novità lanciate per divertirsi in occasione del Festival: si chiama “Canta Sanremo” è un vero e proprio tormentone nel social network fotografico ed in poco più di 3 giorni è stato utilizzato per oltre 5 milioni di volte.

Fonte: Fanpage Tech