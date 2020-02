Teams: certificato scaduto, il servizio è down

3 Febbraio 2020 – 19:48

Problemi nella connessione a Teams questo pomeriggio: Microsoft ha identificato la natura dell’intoppo che sta creando grattacapi agli utenti.

