Potenziata l’infrastruttura cloud di Oracle

3 February 2020 – 16:29

Olanda, Arabia Saudita, Giappone, Australia e Canada: qui Oracle ha allestito cinque nuove infrastrutture per la propria offerta legata al cloud.

