Il flop del film Cats si sta trasformando in un cult

3 February 2020 – 17:46

Quando si dice che una cosa è talmente brutta da diventare memorabile: questo potrebbe essere il caso di Cats, il recente film tratto dal famoso musical di Broadway che si è rivelato un clamoroso flop al botteghino di tutto il mondo. L’adattamento ha deluso le aspettative nonostante il cast stellare: Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Taylor Swift, Ian McKellen e Rebel Wilson. In molti hanno infatti criticato soprattutto la resa estetica dei personaggi felini e in generale l’assurda goffaggine nella trasposizione di atmosfere che invece sui palchi teatrali sono una vera e propria istituzione. Costata 100 milioni di dollari, la pellicola diretta da Tom Hopper ha racimolato appena 6,5 milioni nel suo weekend inaugurale negli Stati Uniti, e gli stessi protagonisti hanno fatto dell’autoironia sui risultati disastrosi.

Eppure, il destino di certi film non si può misurare solo con i freddi numeri delle performance commerciali: il passaparola sull’assurdità di questa versione di Cats si è diffuso a tal punto da generare una specie di seguito cult che si è raccolto a guardare la pellicola proprio per la sua conclamata bruttezza. È un po’ quello che è successo a suo tempo con Rocky Horror Picture Show: stroncato dalla critica e ritirato in fretta dalle sale alla sua uscita nel 1975, ha poi attratto una fanbase di nicchia ma fedelissima, che ha fatto in modo che negli anni il titolo venga ancora oggi programmato nelle sale di tutto il mondo. Sebbene manchi di temi sovversivi e di un’estetica dirompente, Cats sta seguendo in qualche modo lo stesso destino, attirando spettatori incuriositi dalla palese bizzarria delle sue scene.

Secondo quanto riporta Mashable, in alcuni cinema americani (ora il film è proiettato in appena 150 sale), e in particolare a Los Angeles, si organizzano alcuni party-con-visione in cui si incoraggiano gli spettatori a vestire costumi e gadget a tema. In particolare, all’Alamo Drafthouse Cinema vengono serviti cocktail a base di latte, distribuite vibrisse finte e organizzati veri e propri karaoke in cui i presenti possono cantare seguendo le canzoni sullo schermo. Difficile che una tale frenesia venga esportata anche all’estero, però almeno è una dimostrazione che, ai tempi delle stroncature social e dei meme buffi, anche un flop conclamato può generare un fenomeno di culto. Per quanto riguarda l’Italia, vedremo ciò che accadrà quando Cats arriverà in sala il 20 febbraio.



