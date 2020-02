Il 6G sarà 8000 volte più veloce del 5G

3 Febbraio 2020 – 15:03

Mentre il 5G muove i primi, timidi passi, si inizia già a progettare il 6G. Cina e Giappone stanno già iniziando a pensare a un possibile passo in avanti nelle telecomunicazioni tant’è che il ministro degli Interni e delle comunicazioni giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato che la rete 6G potrebbe diventare una realtà già dal 2030. Dalla prossima estate Tokyo avvierà il programma di ricerca.

E anche Pechino sta già lavorando alla nuova generazione di reti mobili. La Cina ha già istituito due gruppi di lavoro per supervisionare la ricerca. Il primo gruppo è composto dai dirigenti dei ministeri del settore e sarà responsabile del supporto del secondo gruppo che, composto da 37 esperti provenienti da università, istituti di ricerca e società tecnologiche, avrà il compito di progettare il piano d’azione per la creazione delle reti 6G.

Sulle valutazioni raccolte dai tecnici del ministero cinese, il 6G potrebbe raggiungere velocità nell’ordine di 1 TeraByte (Tb) al secondo, ovvero circa 8mila volte più veloce del 5G. Il dato è ovviamente teorico al momento.

Per aver meglio un’idea di cosa significhi questa velocità basta pensare che una trasmissione di Netflix alla massima definizione richiede un consumo dati pari a 6,75 Gigabyte all’ora. Con la connessione 6G un utente sarebbe in grado di scaricare 142 ore di contenuti Hd in un secondo.

Secondo Mahyar Shirvanimoghaddam, professore dell’università di Sydney, la connessione 6G potrebbe aprire nuovi orizzonti e “offrire nuove prospettive in termini di interfacce cervello-computer” e di conseguenza consentire di “utilizzare i dispositivi attraverso il nostro cervello”. Ci sono voluti circa 10 anni per sviluppare la tecnologia delle reti 5G. Di conseguenza Cina e Giappone fanno bene a iniziare a muoversi ora in previsione di un rilascio del 6G per il 2030.

