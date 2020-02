Huawei: avanti tutta nonostante il coronavirus

3 Febbraio 2020 – 19:48

Il colosso di Shenzhen non rallenta i ritmi di produzione nei suoi impianti cinesi malgrado l’allerta coronavirus che sta paralizzando il paese.

