Ecco le targhe personalizzate con le emoji

3 Febbraio 2020 – 14:28

Accadrà inizialmente in Vermont, dove una legge appena proposta prevede di affiancare una selezione di faccine alle normali targhe automobilistiche. Le emoji non aiuteranno a identificare i veicoli associati, ma avranno esclusivamente un valore estetico, mentre non è chiaro quanto costerà l'operazione né quali saranno le emoji utilizzabili.



Fonte: Fanpage Tech