DSP-1181 è il primo farmaco creato dall’IA

3 Febbraio 2020 – 16:48

Si chiama DSP-1181 ed è destinato ai pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo: il primo farmaco creato dall’intelligenza artificiale.

