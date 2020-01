Twitter bandisce le fake news sulle elezioni

31 January 2020 – 11:16

Twitter (foto Chesnot/Getty Images)Twitter ha inserito un nuovo strumento che permetterà agli utenti di segnalare i tweet con informazioni fuorvianti riguardo le elezioni o che contengano intimidazioni verso gli elettori. La misura si inserisce negli strumenti messi in campo dai social network in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in calendario a novembre.

Se un utente si imbatte in un tweet che in qualche modo vuole impedirgli di andare alle urne, intimidirlo o, ancora, che fa circolare informazioni false sullo svolgimento delle elezioni, per esempio sulla data, potrà cliccare sulla freccetta in alto a destra del tweet.

Premendola comparirà un menù a discesa nel quale si dovrà selezionare la voce “Segnala questo tweet”. A questo punto, tra le opzioni classiche di segnalazione si potranno trovare la nuova voce “Contiene informazioni fuorvianti per le elezioni politiche”. In questo modo l’utente potrà denunciare se il tweet in questione “Intende intimidire o impedire a qualcuno di votare”, “Cerca di impersonare una figura politica” o “Fornisce false informazioni sulla data del voto”.

menù di segnalazione dei Tweet (fonte: The Verge)Twitter verificherà se il post viola la sua politica sulle elezioni costringendo l’autore alla rimozione. Se lo stesso profilo compie abusi ripetuti, Twitter potrà decidere di allontanarlo dalla piattaforma.

Twittare la data falsa delle elezioni, postare la notizia che un determinato gruppo di elettori potranno votare comodamente da casa senza la necessità di recarsi alle urne o fingersi l’account di un partito o di un candidato sono contenuti a rischio segnalazione grazie al nuovo strumento.



Dopo il divieto per la pubblicità politica, Twitter ha deciso di compiere un altro passo verso una maggior protezione dei suoi utenti e della loro informazione visto che con i nuovi strumenti di segnalazione e le nuove politiche il social network continua la sua lotta per prevenire le frodi elettorali.

