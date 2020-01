Trimestrale Amazon: il gruppo vola, profitti record

31 January 2020 – 9:24

In continua ascesa il business di Amazon: stando alla trimestrale, cresce sia sul fronte e-commerce sia per quanto riguarda l’offerta cloud di AWS.

