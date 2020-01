Tesla Model S arriverà a 640 km di autonomia

31 January 2020 – 15:00

(Foto: Tesla)Secondo Elon Musk, non passerà troppo tempo prima che Model S possa raggiungere una sorprendente autonomia di 400 miglia ossia 640 km con una singola carica. Un range davvero ottimale anche per lunghi spostamenti, soprattutto se abbinato al network di ricarica rapida che punta a coprire sempre più territorio.

Il fondatore della seconda società per valore in borsa lo ha rivelato durante la recente teleconferenza che ha annunciato gli ottimi risultati dell’ultimo trimestre 2019, rispondendo alla domanda su quando Model S e Model X potranno sfruttare le soluzioni di nuova generazione che si trovano a bordo di Model 3 con celle formato 21700.

Secondo quanto stimato dal ciclo omologazione Epa (United States Environmental Protection Agency), l’attuale range è di 373 miglia / 600 km per il modello S con la batteria più prestante con singola carica. Ma a quanto pare c’è ancora piuttosto margine di miglioramento visto che già oggi come oggi si potrebbe salire a 380 miglia e balzare presto a 400.

Non si andrà dunque a sostituire le batterie, ma si lavorerà sulla chimica che ne gestisce le celle. Un percorso che negli ultimi anni ha portato a miglioramenti netti dei quali la società è “Piuttosto contenta”, come commentato dallo stesso Musk. D’altra parte l’autonomia è mediamente il doppio rispetto ai concorrenti con pacchi batterie paragonabili.

Una prospettiva molto interessante, che si spera possa essere non tanto equiparata, ma quantomeno avvicinata anche dagli altri produttori di veicoli elettrici, per una definitiva svolta green e per garantire un’alternativa concreta alle vetture a combustibile fossile nella vita quotidiana e su larga scala.

Intanto, diventa sempre più popolare Tesla Cybertruck, il pickup elettrico ormai diventato protagonista assoluto a ogni apparizione sulle strade.

The post Tesla Model S arriverà a 640 km di autonomia appeared first on Wired.

Fonte: Wired