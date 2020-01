Tesla: le auto elettriche che hanno fatto storia

31 Gennaio 2020 – 19:48

Tesla è considerata leader nella tecnologia delle auto completamente elettriche. Lontano da ogni casa automobilistica tradizionale, ha fatto da apripista ai veicoli a energia elettrica.

