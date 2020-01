Sì, c’è qualcuno che ha confuso il coronavirus con la birra Corona su Google

31 Gennaio 2020 – 15:13

Un meme sullo scambio tra Corona e CoronavirusSu Google le ricerche correlate alla parola chiave coronavirus sono aumentate del 1.050% negli ultimi giorni. Segno che l’allerta è cresciuta in tutto il mondo rispetto al virus, la cui diffusione ha l’epicentro nella città cinese di Wuhan. Ma nel boom di ricerche a traino, ce n’è anche una che lascia piuttosto perplessi: “corona beer virus“. Segno che alcuni utenti hanno associato il nome della famosa birra al virus.

Le ricerche sul coronavirus su GoogleLa maggior parte di queste ricerche è partita da Taiwan. Ma l’associazione fallace, stando ai dati di Google, è venuta a galla anche in Cile, Vietnam, Paesi bassi ed Emirati Arabi Uniti. In Cina l’assonanza ha indotto numerosi utenti a interrogare il motore di ricerca (raggiunto con una Vpn, evidentemente) con la chiave “beer virus“, individuata anche in Nepal, Finlandia, Serbia e Bulgaria.

L’aumento delle ricerche ha dato vita a vari meme. Se nel caso del virus l’attributo di corona è legato alle piccole punte che ne caratterizzano la forma, per la birra richiama invece la corona che adorna la parte superiore della torre principale della chiesa di Nostra Signora di Guadalupe nella città di Puerto Vallarta, in Messico.



