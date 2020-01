Questo camion ripara le buche stradali in automatico

31 January 2020 – 17:01

Ideato da uno studio ingegneristico ma non ancora realizzato, il dispositivo punta a riparare in automatico dissesti, buche e altri danni al manto stradale estraendo la porzione di asfalto deteriorata per rattopparla con elementi prodotti in precedenza. La soluzione permetterebbe di effettuare operazioni di manutenzione in poche ore.Continua a leggere



Ideato da uno studio ingegneristico ma non ancora realizzato, il dispositivo punta a riparare in automatico dissesti, buche e altri danni al manto stradale estraendo la porzione di asfalto deteriorata per rattopparla con elementi prodotti in precedenza. La soluzione permetterebbe di effettuare operazioni di manutenzione in poche ore.

Continua a leggere Ideato da uno studio ingegneristico ma non ancora realizzato, il dispositivo punta a riparare in automatico dissesti, buche e altri danni al manto stradale estraendo la porzione di asfalto deteriorata per rattopparla con elementi prodotti in precedenza. La soluzione permetterebbe di effettuare operazioni di manutenzione in poche ore.

Fonte: Fanpage Tech