Le ultime novità Huawei: Matebook D, X Pro 2019 e Band 4 Pro

31 January 2020 – 11:05

(Foto: Huawei)Interessanti novità in catalogo Huawei con il debutto dei notebook Matebook X Pro 2019 e le due versioni di Matebook D da 14 e 15 pollici con l’indossabile Band 4 Pro che completa il quadro. Nel frattempo, Mate 30 Pro si prepara a debuttare con 3 con anticipo zero e rata da 18,99 euro al mese.

Tre nuovi arrivi, dunque, nella premiata gamma Matebook di Huawei che abbina design, con lo schermo borderless fullview, e performance in ambito produttivo e multimediale. I laptop del colosso cinese sono peraltro predisposti all’interazione e comunicazione semplificata e nativa con gli smartphone di casa.

Huawei MateBook D 14’’ e 15’’

(Foto: Huawei)Due le versioni di MateBook D da 14 e 15 pollici con a bordo il nuovo processore AMD Ryzen 5 3500U e una memoria da 512 gb suddivisa in disco rigido (protetto da cadute grazie all’apposito sensore gravitazionale) e stato solido. Il lettore di impronta digitale è integrato direttamente nel tasto di accensione, per un accesso sicuro.

Grazie allo schermo fullview da 16:9 con cornici laterali da 4,8 e superiori da 5,3 mm l’ingombro è ottimizzato occupando ben l’84 e l’87% dello spazio a disposizione. Il peso finale sarà di 1,38 e 1,53 kg rispettivamente.

Lato software, la funzione Share OneHop permette la connessione rapida dei vari dispositivi di casa semplicemente avvicinandoli e attivando, così, la tecnologia nfc. Sul computer si potrà visualizzare il display del telefono per trasferire file, accedere ai messaggi o email e persino aprire le app Android per usarle con mouse e tastiera.

La batteria integrata da 56 Wh offre 10 ore di autonomia in modalità produttiva e si ricarica del 46% in appena mezzora, garantendo una vita di 7,2 ore. Interessante notare che il caricabatterie integra due porte usb type-c per fungere anche da trasferimento dati.

I prezzi: MateBook D 14” R5-3500 con 8 gb ram e 512 gb ssd costerà 699 euro nella colorazione grey. La versione da 15 pollici con 8 gb ram e 256 gb ssd a 649 euro nella colorazione silver. Ordinandoli dal 1 al 12 febbraio e concludendo l’acquisto entro il 29 febbraio si avrà in regalo lo smarwatch Watch GT 2 Matte Black e, anche in questo caso, si avrà gratis Microsoft Office 365 Personal sempre fino al 29 febbraio.

Huawei MateBook X Pro 2019

(Foto: Huawei)Ancora più ottimizzato l’ingombro di X Pro 2019 con un rapporto schermo-fronte del 90%. Il display 3:2 a risoluzione 3k (3000 x 2000 pixel) misura 13,9 pollici e tonalità gamma colori rgb. In uno spessore di 14,6 mm e un peso di 1,33 kg integra un processore i7-8565U di ottava generazione e una memoria da 512 gb.

Con Huawei Share 3.0 e OneHop si possono trasferire file molto velocemente, come un video da 1 gb in appena 35 secondi, e condividere la registrazione dello schermo del pc da smartphone.

Il prezzo è di 1699 euro. Per chi acquisterà MateBook X Pro 2019 dal 30 gennaio al 12 febbraio si avrà a 1 euro lo smartwatch Watch Gt 2 Matte Black e Microsoft 365 Personal; dal 13 febbraio si avrà gratis la suite Microsoft.

Huawei Band 4 Pro

(Foto: Huawei)Arriva anche il nuovo smartband Band 4 Pro con schermo amoled da 0,95 pollici a 240×120 pixel che può calcolare il livello di ossigeno nel sangue e monitorare il battito cardiaco e la qualità del sonno. Mette a disposizione undici modalità di allenamento outdoor e indoor senza doversi collegare allo smartphone grazie al chip gps integrato.

Con un cinturino in silicone, cornice metallica e peso di 25 grammi, integra una batteria che può durare 7 ore ed è compatibile sia con Android sia con iOs. Si può acquistare nelle colorazioni nera e rossa al prezzo di 79,90 euro.

Fonte: Wired