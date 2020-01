Le nuove 117 emoji per il 2020, c’è anche il gesto “ma che vuoi?”

31 Gennaio 2020 – 0:43

Pronta una nuova infornata di emoji per il 2020. Direttamente dall’organo centrale ossia il consorzio Unicode sono pronte 117 novità o meglio dire 62 inedite e 55 varianti all’insegna dell’etica gender e per la lotta alle discriminazioni razziali. Saranno introdotte nei prossimi mesi e tra le chicche ci sono la faccina con nasone, baffi e occhiali, quella che sorride con una lacrima che scende, quella con cappello da Babbo Natale e anche la gestualità italiana più famosa al mondo del “ma che vuoi?“.

Non c’è dubbio che la parità gender sia al centro del nuovo aggiornamento capitanato dalla bandiera transgender fortemente sponsorizzata da Google e Microsoft. Praticamente ogni abito e ogni “situazione” avranno tutte le possibili varianti di genere compresa la persona con velo da sposa o in smoking. Stesso dicasi per il bambino allattato da un biberon fortemente voluto da Mountain View. L’obiettivo è non tralasciare nessuno e far sì che tutti possano sentirsi rappresentati.

(immagine: Emojipedia)Scorrendo la lista delle vere e proprie nuove emoji, ci sono animali come la foca, il castoro, l’orso bianco o ancora il bisonte più specie estinte come il mammut e il dodo. Tra i cibi sbarcano il peperone e il mirtillo, tra le bevande il bubble tea e tra le specialità nazionali la fonduta svizzera. Saranno introdotti anche il simbolo dell’ascensore, parti anatomiche come cuori e polmoni, lo spazzolino da denti e il boomerang, fino alla scala, cacciavite e sega ma anche bacchetta magica, specchio e una tomba.

(immagine: Emojipedia)Quando si potranno sfruttare le nuove emoji 2020? Se si manterrà la stessa tabella di marcia dell’anno scorso (qui le novità 2019) potremmo attenderci un rilascio verso il prossimo autunno. Sarà graduale per sistema operativo, dispositivo e software.

A proposito di emoji, ecco come sono nate e la più richiesta del momento, quella di Baby Yoda.

