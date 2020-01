IBM, cambio al vertice: Arvind Krishna nuovo CEO

31 January 2020 – 9:59

Avvicendamento al vertice dell’organigramma IBM: Arvind Krishna sarà il decimo CEO nella storia del gruppo, sostituendo Ginni Rometty.

