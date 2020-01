Google sta per portare su Android la registrazione delle telefonate

31 Gennaio 2020 – 20:28

La funzionalità è stata avvistata all’interno di un aggiornamento dell’app Telefono di Google, il software realizzato dalla casa di Mountain View per permettere agli smartphone della linea Pixel e della gamma Android One di effettuare chiamate. Non è ancora chiaro però quando e per quali telefoni sarà abilitata.

Fonte: Fanpage Tech