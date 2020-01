Dopo la sperimentazione in India, i pagamenti via WhatsApp arrivano in altri Paesi

31 Gennaio 2020 – 1:08

Il sistema per trasferire denaro in chat è “facile e veloce come l’invio di una foto". E il Ceo Mark Zuckerberg ha creato una task force di 1000 ingegneri per garantire la privacy degli utenti

Fonte: La Stampa