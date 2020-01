Coronavirus, hai ricevuto questo messaggio vocale su WhatsApp? Non condividerlo

31 Gennaio 2020 – 14:28

Continuano le bufale sul coronavirus diffuse tramite WhatsApp: ultima in una lunga lista, è quella raccontata in un messaggio di oltre cinque minuti, nel quale un uomo italiano racconta di essere "prigioniero in Cina", per poi puntare il dito verso i media del Bel Paese. Ma, chiaramente, nulla di ciò che dice è vero.



Fonte: Fanpage Tech