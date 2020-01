WhatsApp sparirà dai vecchi smartphone: l’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto chiarimenti

30 Gennaio 2020 – 20:28

Da sabato gli smartphone più vecchi in circolazione non potranno più collegarsi alla piattaforma di messaggistica istantanea. L’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto chiarimenti agli sviluppatori su eventuali problemi per la sicurezza dei dati dei consumatori, ma almeno da questo punto di vista non dovrebbe esserci pericolo.

Fonte: Fanpage Tech