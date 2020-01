Una task force contro l’odio online: al via i lavori

30 January 2020 – 7:30

Nasce in queste ore il Gruppo di lavoro sul fenomeno dell’odio online, task force composta da 16 professionisti del mondo digitale.

