Su TikTok un adolescente ha finto un caso di coronavirus per fare visualizzazioni

30 January 2020 – 17:04

La clip pubblicata da uno studente canadese è stata visualizzata da 4 milioni di persone, ma non aveva nulla di vero: si è trattato di una sceneggiata organizzata per ottenere visualizzazioni e apprezzamenti su una piattaforma nella quale la competizione per l’attenzione degli utenti è sempre più serrata.Continua a leggere



La clip pubblicata da uno studente canadese è stata visualizzata da 4 milioni di persone, ma non aveva nulla di vero: si è trattato di una sceneggiata organizzata per ottenere visualizzazioni e apprezzamenti su una piattaforma nella quale la competizione per l’attenzione degli utenti è sempre più serrata.

Continua a leggere La clip pubblicata da uno studente canadese è stata visualizzata da 4 milioni di persone, ma non aveva nulla di vero: si è trattato di una sceneggiata organizzata per ottenere visualizzazioni e apprezzamenti su una piattaforma nella quale la competizione per l’attenzione degli utenti è sempre più serrata.

Fonte: Fanpage Tech